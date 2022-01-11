Üye Girişi
İstinaf, Ahmet Kural'a verilen hapis cezasını uygun buldu - Son Dakika

İstinaf, Ahmet Kural'a verilen hapis cezasını uygun buldu

11.01.2022 17:41
İstinaf, Ahmet Kural'a verilen hapis cezasını uygun buldu

İstinaf, oyuncu Ahmet Kural hakkında, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından yeniden yerel mahkemece yargılandığı davada verilen 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

İstinaf, oyuncu Ahmet Kural hakkında, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından yeniden yerel mahkemece yargılandığı davada verilen 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, sanık Kural'ın, Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından yargılandığı davada, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kurulan mahkumiyet hükmüne karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemenin kararına karşı sanık Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarınca istinaf başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Yerel mahkemenin hükmünde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtilen kararda, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından yerinde olduğu, cezaların da kanuni bağlamda uygulandığı belirtildi.

Kararda, bu nedenle istinaf başvurusunda bulunan tarafların ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği belirtilerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği bildirildi.

Dairenin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında, Ahmet Kural'a, Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından verilen 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası kesinleşti.

Dava dosyası ikinci kez istinafta taşınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kural'ın Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği gerekçesiyle 1 yıl 1 aydan, 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Nisan 2019'da açıkladığı kararında, Ahmet Kural'a "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vermiş ve hapis cezalarının şartsız olarak ertelenmesine karar vermişti.

Yerel mahkemenin bu kararına karşı itirazda bulunulmuş, dava dosyasını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, istinaf başvurularının yerinde görülerek kurulan hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada karar 14 Temmuz 2021 açıklanmış, mahkeme sanık Ahmet Kural'a, Gençoğlu'na yönelik "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "basit yaralama" suçundan 5 ay ve "hakaret" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplam yeniden 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki davranışı, suç işleme konusunda eğilimi olmaması, cezası ertelenirse ileride bir daha suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat edinildiğinden hapis cezasının şartsız olarak ertelenmesine ve 1 yıl denetim altında bulundurulmasına karar vermişti.

Dava dosyası, tarafların itirazı üzerine tekrar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine taşınmıştı.

YORUMLAR
500

Ahmet Kural, İstanbul, Hakaret, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstinaf, Ahmet Kural'a verilen hapis cezasını uygun buldu - Son Dakika


Kolombiya'da 4.9 ton kokainin ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Türkiye'den 14 kişiye gözaltı Kolombiya'da 4.9 ton kokainin ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Türkiye'den 14 kişiye gözaltı         
17:44
İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı! İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı!         
17:39
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş'in son durumu kahretti Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş'in son durumu kahretti         
17:32
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50

Son Dakika Haberleri
17:38 İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı!
17:36 Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı
17:20 Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu!
17:09 "2030'da artık böyle yaşayacağız" diyerek detayları anlattılar! Sanal dünya teorisi ortalığı karıştırdı
17:07 Bodrum'da yaşanan sel felaketinden dolayı vatandaşlara 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapıldı
16:50 Nurseli İdiz, söylediği sözlerden dolayı yıllardır küs olduğu Özgür Aras'tan özür diledi
16:50 TFF takımların limitlerini açıkladı!
16:40 Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü
16:38 Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz
15:59 Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 17:49:40. #1.11#
SON DAKİKA: İstinaf, Ahmet Kural'a verilen hapis cezasını uygun buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement