İstinaf, Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında verilen kararları hukuka uygun buldu - Son Dakika

İstinaf, Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında verilen kararları hukuka uygun buldu

İstinaf, terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 18 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve diğer hapis...

İstinaf, Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında verilen kararları hukuka uygun buldu, System.String[]

İstinaf, terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 18 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve diğer hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin inceleme kararında, suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve bu nedenle davaya katılma hakkı bulunmayan müdahil kurum İstanbul Emniyet Müdürlüğünün istinaf taleplerinin tümüyle reddedildiği belirtildi.

Beraat ve cezalar uygun bulundu

İstinaf, 4 sanığa, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçundan ve bu 4 sanığın aralarında olduğu 9 sanığa da "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme" suçlarından verilen beraat kararlarıyla ilgili istinaf başvurularını esastan reddetti.

Sanıklardan 14'üne "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan, 10'una, 46 kez "nitelikli kasten öldürme" suçundan, 242 kez "nitelikle kasten öldürmeye teşebbüs" ve zincirleme olarak "mala zarar verme" suçlarından, 10'una "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan, 5'ine "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan ve 4'üne de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini ise yasaya uygun buldu.

İstinaf, bu hükümlerin yasaya uygun bulma gerekçesini şöyle açıkladı:

"Yapılan yargılama, toplanıp karar yerinde gösterilen deliller, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdir, incelenen dosya içeriği, usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmama, delillerle ve işlemlerde herhangi bir eksik olmama, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olması, eylemlerin doğru olarak nitelendirilmesi, kanunda belirtilen suç tipine uyma ve cezaların kanuni bağlamda uygulanması."

İstinaf, tutuklu 17 sanığın bu hallerinin devamına yönelik hüküm kurdu.

47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet verilmişti

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada 17 Mayıs 2019'da yapılan duruşmada, 27 sanıklı dosyayı karara bağlamıştı.

Tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran heyet, bu 4 sanığı ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 840'ar yıl, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 13 yıl üçer ay, "kamu malına zarar verme" suçundan 21'er yıl ve "mala zarar verme" suçundan 15 yıl dokuzar ay olmak üzere toplamda 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme heyeti, 10 sanığı ise "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, bu sanıklara ayrıca, "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme", "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme"', "tehlikeli madde bulundurma", "kamu malına zarar vermeye yardım etme" ve "mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezası uygun görmüştü.

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 sanığa 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veren heyet, biri firari 9 sanığın dosyasını da ayırmıştı.

Vodafone Park, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstinaf, Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında verilen kararları hukuka uygun buldu - Son Dakika

Son Dakika

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak         
12:33
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti         
12:16
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı Ivana Icardi, yengesine fena patladı Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı Ivana Icardi, yengesine fena patladı         
12:16
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı         
12:11
Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi         
12:08
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi         
12:04
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü         
12:02
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar         
11:58
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı         
11:47
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti         
11:43
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı         
11:40
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı         
11:34
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek         
11:22
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı         
11:21
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı         
11:18
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi         
11:17
İki fenomenin paylaşımı akıllara durgunluk verdi! Birkaç hileyle kendilerini bambaşka birine dönüştürdüler İki fenomenin paylaşımı akıllara durgunluk verdi! Birkaç hileyle kendilerini bambaşka birine dönüştürdüler         
11:12
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun         
11:05
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti         
10:58
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor         
10:55
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı         
10:52
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu         
10:43
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor         
10:41
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak         
10:36
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu         
10:36
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı 120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı         
10:31
Dolar 6,84'ten işlem görüyor Dolar 6,84'ten işlem görüyor         
10:31
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi         
10:30
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı         
10:22
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi         
10:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 12:55:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstinaf, Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında verilen kararları hukuka uygun buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]