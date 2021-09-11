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İstinaf, boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu - Son Dakika

İstinaf, boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu

11.09.2021 13:29
İstinaf, boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu, System.String[]

Çanakkale'de geçen yıl boşanmak üzere olduğu eşini kızının yanında bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığa yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Çanakkale'de geçen yıl boşanmak üzere olduğu eşini kızının yanında bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığa yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesindeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Aydın Kökoğlu, olay sonrası verdiği ifadeyi reddetti.

Sanık Kökoğlu, boşanma aşamasında olduğu eşini konuşmak için iş çıkışı çağırdığını, kendisine boşanmak istediğini söyleyerek hakaret ettiğini öne sürdü.

Sağ cebinde taşıdığı bıçağı eşinin alarak kendi karnına sapladığını iddia eden sanık Kökoğlu, bıçağı elinden almak istediğini, bu sırada yere düştüklerini ve eşinin bir darbe daha aldığını ileri sürdü.

Sanık Kökoğlu, yaralanan eşinin kardeşinden korktuğu için olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kökoğlu'na eşine yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Olay

Geçen yıl 17 Mayıs'ta Çanakkale'nin merkeze bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan 44 yaşındaki Fatma Kökoğlu ile boşanma aşamasındaki eşi Aydın Kökoğlu arasında tartışma çıkmıştı. Aydın Kökoğlu, çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkan eşini, kızının yanında bıçaklamıştı. Yaralı kadın, kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Suç aleti bıçakla jandarmaya teslim olan Kökoğlu tutuklanmıştı.

Aydın Kökoğlu, Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince, eşine yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Çanakkale, Bursa, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstinaf, boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstinaf, boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu - Son Dakika
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