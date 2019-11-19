İstinaf, darbe davasında cezaları uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerinin yerinde olduğuna karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin karar verilen davada yapılan istinaf başvurularını hükme bağladı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin bir aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi.

Bu nedenle tarafların yaptığı istinaf başvurularının reddine karar veren daire, dava kapsamında tutuklu bulunan 112 sanığın bu hallerinin de devamını kararlaştırdı.

Yerel mahkemenin kararı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, biri firari 126 sanıklı Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetleri davasına ilişkin kararını 17 Ağustos 2018 tarihinde açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler, Recep Yüksel ve eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım da yer aldığı 35 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Mahkeme heyeti, aynı suçtan 67 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırmış, 23 sanık hakkında beraat kararı vermişti.

Bu sanıklardan 13'ünün tüm suçlamalardan beraatine karar veren heyet, 10 sanığı ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on ikişer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Eski tümgenerallere on sekizer yıl hapis cezası verilmişti

Mahkeme heyeti, dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, eski tümgeneraller Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'e, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan on sekizer yıl hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 54 sanığın ayrı ayrı 13 yıl 6 aydan 54 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, 31 sanığı "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıl on sekizer ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti "silahla tehdit" suçundan 4 sanığa dokuzar yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Tutuklu 9 sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, henüz yakalanamayan firari sanık eski binbaşı Zafer Özleblebici'nin dosyasını, kovuşturmanın uzamasına sebebiyet vermemek amacıyla ayırmıştı.