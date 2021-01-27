İstinaf, Ebru Gündeş Sarraf hakkında verilen beraat kararını hukuka uygun buldu - Son Dakika

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, Ebru Gündeş Sarraf hakkında, Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla yargılandığı davada verilen beraat kararını, usul ve yasaya uygun buldu.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesince sanık Ebru Gündeş Sarraf hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada verilen beraat kararına karşı yapılan istinaf başvuruları karara bağlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi'nin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde bir eksiklik olmadığı belirtildi.

İspat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilen kararda, bu nedenle yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği kaydedildi.

Dairenin oy birliği ile aldığı karar kapsamında Ebru Gündeş Sarraf hakkında verilen beraat kararı kesinleşti.

Davanın geçmişi

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011'de satın almış, 4 parselini kendi, 5 parselini ise eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirmişti. Sarraf, Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970'de ikinci derece tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmış ve bu proje, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğünce onaylanmıştı.

Tadilatın 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı gerçekleştiği iddialarının bazı basın yayın kuruluşlarınca gündeme getirilmesi üzerine yalılarda inceleme başlatan Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 2960 sayılı yasaya aykırılıklar tespit etmiş ve dosyayı, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na göndermişti.

Kurul tarafından yaptırılan incelemede, yalılarda onaylı projede olmayan fazlalıklar bulunduğu, iki yalıyı birbirine birleştiren tünel ve asansörlerin onaylı projede yer almadığı tespit edilmişti. Kurul, her iki yalının onaylı projede görünen eski haline geri getirilmesine ve mülk sahipleri hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca suç duyurusu yapılmasını kararlaştırmıştı.

Ebru Gündeş Sarraf'ın dosyası ayrılmıştı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Rıza Sarraf ile eşi Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçunu işledikleri gerekçesiyle altışar aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açmıştı.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında, sanık Rıza Sarraf'ın uzun süredir ABD'de bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Ebru Gündeş Sarraf ve Hakkı Süha Gökdemir yönünden dosyanın ayrılarak, yeni esasa kaydedilmesine hükmetmişti.

Mahkeme, 11 Mart 2019'da verdiği kararında sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın üzerine atılı "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine, diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir'i ise aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis ve 80 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise Ebru Gündeş Sarraf hakkında verilen beraat kararına itiraz ederek, dava dosyasını istinafa taşımıştı.