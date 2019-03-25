Son Dakika Haberleri: İstinaf, Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin İstanbul'daki "Ana Darbe" Davasında 14 Sanığa Verilen...

İstinaf, Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin İstanbul'daki "Ana Darbe" Davasında 14 Sanığa Verilen...

43 dakika önce

İstinaf, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

İstinaf, Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin İstanbul'daki
İstinaf, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:27 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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