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İstinaf, FETÖ'nün "Selam Tevhid'de kumpas" davasında cezaları hukuka uygun buldu - Son Dakika

İstinaf, FETÖ'nün "Selam Tevhid'de kumpas" davasında cezaları hukuka uygun buldu

29.01.2022 13:27
İstinaf, FETÖ'nün "Selam Tevhid'de kumpas" davasında cezaları hukuka uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yerel mahkemece eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı sanıklara verilen cezaları hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yerel mahkemece eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı sanıklara verilen cezaları hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (İstinaf), İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Aralık 2020'de karara bağlanan FETÖ'nün "Selam Tevhid'de kumpas" davasında 76 sanık hakkında kurulan mahkumiyet ve beraat hükümlerine karşı yapılan istinaf başvurularını sonuçlandırdı.

Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa yönelik hukuka aykırılık bulmadı.

Deliller ve işlemlerde eksiklik bulunmadığına, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğuna karar veren Daire, bu nedenle sanıkların istinaf başvurularını esastan reddetti.

Dairenin kararıyla eski polisler Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz'ün de aralarında bulunduğu 20 sanığa "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile aynı suçtan 9 sanığa verilen müebbet hapis cezaları hukuka uygun görüldü.

Sanıklara başka suçlardan verilen hapis cezalarını da yerinde bulan Daire, Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Ömer Köse'nin de aralarında olduğu 21 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Öte yandan Daire, kararını temyiz yolu açık olmak üzere aldı.

Davanın geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı davaya ilişkin kararını 16 Aralık 2020'de açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, eski polisler Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya, Mehmet Işık, Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Gültekin Avcı, Yunus emre Uzunoğlu, İsa Ardıç, Mustafa Uyanık, İsmail Yalınız, Muhammet Yasin Akyar, Mehmet Kuru ve Erhan Körtek'i "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.

Sanıklardan Ensar Doğan, Selman Yuyucu, Hasan Yüksek, Ziya Yalabuk, Ali Fuat Altuntaş, Mehmet Ersoy, Adem Demir, Sinan Karataş ve Necati Arslan'a da aynı suçtan müebbet hapis cezası verilmişti.

Heyet, sanıklardan Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya ve Mehmet Işık'ı ayrıca "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal"," suç uydurma", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme", "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasi veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlarından 44 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklardan Ali Fuat Yılmazer'i "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal","suç uydurma", "suç delillerini yok etme", "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasi veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlarından 36 yıl 2 ay hapse mahkum eden heyet, aynı suçlardan sanıklardan Selman Yuyucu'ya 36 yıl, sanık Oktay Bulduk'a 44 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

Firari sanıkların dosyası ayrılmıştı

Firari sanıklar Fetullah Gülen, Emrullah Uslu, Murat Çetiner, Alper Akbulut, Aytekin Koçak, Bilal Gümüşdağlı, Faruk Kıvrak, Hasan Basri Kahraman, Kılıç Aslan, Ömer Özüyılmaz, Ramazan Bolat, Reşat Nuri Polat ve Serdar Bayraktutan'ın dosyalarını ayıran mahkeme, yargılama sırasında hayatını kaybeden Bahadır Kıcır hakkındaki kamu davasının düşürülmesine hükmetmişti.

Heyet, 7 sanığın dosya kapsamındaki tüm suçlardan beraatine karar vererek, bu sanıkların tazminat davası açma haklarının bulunduğunu kaydetmiş, diğer 40 sanık da benzer suçlardan 1 yıl 3 ay ile 24 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yurt Atayün, Ömer Köse, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstinaf, FETÖ'nün 'Selam Tevhid'de kumpas' davasında cezaları hukuka uygun buldu - Son Dakika


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