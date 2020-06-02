İstinaf, hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbedi yerinde buldu - Son Dakika

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı (23) bıçaklayarak öldüren Barış Alkan'a (33) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı. 1.Ceza Dairesi, Barış Alkan'ın annesi Hediye Alkan'a yönelik yaralama suçundan verilen beraat kararını ise, yargılamanın yeniden yapılmasına karar vererek, yerel mahkemeye geri gönderdi.

Olay, 30 Mayıs 2018 günü Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Barış Alkan, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'ı, baş, boyun ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı. Barış Alkan, gelinini kurtarmak için kendisine engel olmak isteyen annesi Hediye Alkan'ı da yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezen Alkan'ın bebeğini yaşatabilmek için doktorlar büyük çaba sarf etti. 33 haftalık erkek bebek, sezaryenle alınarak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne karnında uzun süre nefessiz kalmasına rağmen yaşama döndürülen bebek, Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Bebeğe Mehmet Asaf ismi verildi.

AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Barış Alkan ise ilçeye 8 kilometre mesafedeki Kızılçubuk mevkisindeki ormanlık alanda, bir ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı. Tutuklanarak cezaevine koyulan Alkan hakkında Kars 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'gebe olduğu bilinen eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Annesine yönelik eyleminden dolayı da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Barış Alkan'a Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 'nce ceza ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi. Alkan, 21 Kasım 2019'da görülen karar duruşmasında, annesini yaralama suçundan beraat etti. Eşini öldürmekten de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Alkan'a verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmadı.Aynı davada cinayetinin ardından Barış Alkan'ı evlerinde misafir ettikleri gerekçesiyle yargılanan Mehmet Özdemir ve Merithan Özdemir de beraat ettirildi.

ERKEK HAKİM 'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ' UYGULANMASINI TALEP ETTİ

İki kadın üye hakimin oy çokluğuyla verilen karara, mahkeme başkanı, Barış Alkan'a haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini bildirerek, şerh koydu. Başkan, sanığın iç dünyasında eşinin kendisini aldattığına yönelik saplantıya kapıldığını, anne -babasının ifadelerinden de Sezen Alkan'ın eşine sürekli küfürlü sözler söylediğinin anlaşıldığını bildirerek, haksız tahrik uygulanması gerektiğini savundu.

ANNEYİ YARALAMAKTAN YENİDEN YARGILANACAK

Sanık avukatının itirazı üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi'nde yeniden ele alındı. 1'nci Ceza Dairesi, Barış Alkan'a eşini öldürmekten dolayı verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını yerinde buldu. Alkan'ın annesi Hediye Alkan'a yönelik yaralama suçundan verilen beraat kararını bozup, yeniden görülmesi için yerel mahkemeye gönderdi.