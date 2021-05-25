İstinaf, İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülmesine ilişkin 2 sanığa verilen cezaları hukuka uygun buldu - Son Dakika

İstinaf, İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülmesine ilişkin 2 sanığa verilen cezaları hukuka uygun buldu

25.05.2021 11:04
İstinaf, İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülmesine ilişkin 2 sanığa verilen cezaları hukuka uygun buldu, System.String[]

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), İstiklal Caddesi'nde para istedikleri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl üçer ay...

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), İstiklal Caddesi'nde para istedikleri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl üçer ay hapis cezasını, usul ve yasaya uygun buldu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül 2019'da, para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, Halit Ayar'ı (23) bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'a verilen hapis cezalarına ilişkin yapılan istinaf başvuruları karara bağlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, delil ve işlemlerde bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, yerel mahkemece kurulan hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı kaydedildi.

Kararda, tarafların ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği belirtilerek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği belirtildi.

Dairenin oy birliği ile aldığı karar, Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verildi.

Davanın geçmişi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül 2019 akşamı, para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle yakalanan sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, 9 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından da 21 yıldan 32'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Davaya bakan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Eylül 2020 tarihinde açıkladığı kararında, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Heyet, ayrıca her iki sanığın Halit Ayar, Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'a yönelik "birden fazla kişiyle birlikte gece vakti silahla yağmaya teşebbüs" suçundan 29 yıl üçer ay hapisle cezalandırılmalarına karar vermişti.

Heyet, sanıklar hakkında Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'a karşı "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar vererek, her iki sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Yerel mahkemenin kararına karşı, Cumhuriyet Savcısı ve taraf avukatları istinaf başvurusunda bulunmuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Halit Ayar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstinaf, İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülmesine ilişkin 2 sanığa verilen cezaları hukuka uygun buldu - Son Dakika


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