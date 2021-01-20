İstinaf Mahkemesi, Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu - Son Dakika

İstinaf Mahkemesi, Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu

20.01.2021 14:32

- İstinaf Mahkemesi, Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu Kural, yeniden hakim karşısına çıkacak İstinaf Mahkemesi, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle "hakaret", "yaralama" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkındaki...

- İstinaf Mahkemesi, Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu

Kural, yeniden hakim karşısına çıkacak

İSTANBUL - İstinaf Mahkemesi, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle "hakaret", "yaralama" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu. Kural, yerel mahkemede yeniden hakim karşısına çıkacak.

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 22 Nisan 2019 tarihinde "hakaret", "yaralama" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapse çarptırılmıştı.

Yerel mahkeme olan İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından taraf avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. İstinaf başvurularını kabul eden Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı hüküm kurulmak üzere yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Daire, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğunu, 'hakaret' ve 'tehdit' suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini gerekçe gösterdi.

Sıla'nın avukatından yazılı açıklama

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Dr. Rezan Epözdemir konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "İlk derece mahkemesi sıfatıyla yargılamayı gerçekleştiren İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla sanık hakkında kasten yaralama suçundan 5 ay, tehdit suçundan 7 ay 17 gün ve hakaret suçundan da 4 ay 5 gün hapis cezasına hükmedilmiş ve anılan cezaların infazını ertelenmesine karar verilmişti" denildi.

İlk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğunun aktarıldığı açıklamada, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkeme kararı; 1. yargı paketi dahilinde 17.10.2019 tarihli 7184 sayılı Kanunun 24. maddesiyle yürürlüğe giren 'Basit Yargılama' usulünün somut olaya uygulanmaması, yalnızca tehdit ve hakaret suçlarına ilişkin olarak ise olayın yaşandığı evin yanında bulunan evde olay sırasında bulunan ve sesleri duyduğunu ifade eden tanık H.Z.T.'nin olayı duyduğunun sabit olduğu, fakat seslerin içeriğinin net bir şekilde anlaşılabilir düzeyde duyma imkanının bulunup bulunmadığının tespiti için olay mahallinde olay saatine uygun düşecek şekilde keşif yapılması gerekçesiyle bozulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kasten yaralama suçuna ilişkin esastan bozma kararı verilmemiştir. Sanığın kasten yaralama suçunun gerçekleşmediğine yönelik itirazları esastan reddedilmiş, sadece diğer tüm davalarda karar verildiği gibi dava sonrası yürürlüğe giren Basit Yargılama usulünün tatbik edilmesi gerektiği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İstinaf Mahkemesi, Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu
İstinaf Mahkemesi, Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu
İstinaf Mahkemesi, Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu
İstinaf Mahkemesi, Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu

İstinaf Mahkemesi, Ahmet Kural, Hakaret, Sıla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstinaf Mahkemesi, Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu - Son Dakika


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