İstinaf mahkemesi, Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada verilen cezayı uygun buldu - Son Dakika
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İstinaf mahkemesi, Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada verilen cezayı uygun buldu

01.06.2022 11:39
İstinaf mahkemesi, Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada verilen cezayı uygun buldu

İstinaf mahkemesi, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümü nedeniyle doktor Özgür Tarhan'ın "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasını hukuka uygun buldu.

İstinaf mahkemesi, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümü nedeniyle doktor Özgür Tarhan'ın "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasını hukuka uygun buldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, 5 Ekim 2020'de karara bağlanan anestezi teknikeri Karaman'ın ölümüyle ilgili davaya ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

Daire, yerel mahkemece verilen hükümde usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı sonucuna vardı.

Kararda, "Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, istinaf istemlerinin reddine karar verilmiştir." denildi.

Olayın geçmişi

Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz 2019'da doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuş, hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerdeki ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanmadığı, maktulün öldüğü yatağın yanındaki komodinin üzerinde 3 şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonucunda Tarhan'ı "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırmıştı.

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Kaynak: AA

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