Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! İstinaf cezasını onadı - Son Dakika
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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! İstinaf cezasını onadı

07.10.2022 14:33

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' uçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce onaylandı.

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un yargılandığı dava 22 Nisan 2022 tarihinde karara bağlanmıştı.

SAMURAY KILIÇLI CİNAYETE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, sanık Boz'u "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık ayrıca "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 yıl hapisle cezalandırıldı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katilinin cezası belli oldu

İSTİNAF BAŞVURULARININ ESASTAN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydederek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği karar onanmış oldu. Oy birliğiyle verilen kararda Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.

BAŞAK CENGİZ NASIL ÖLDÜ?

Ataşehir'de lüks sitenin önünde bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

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Kaynak: İHA

Başak Cengiz, Ataşehir, Mimar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! İstinaf cezasını onadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! İstinaf cezasını onadı - Son Dakika
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