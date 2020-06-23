İstinaf Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl... - Son Dakika

İstinaf Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl...

İstinaf Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını onadı.

İstinaf Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını onadı. - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstinaf Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl... - Son Dakika
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