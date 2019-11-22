Son Dakika Haberleri: İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin...
Son Dakika 3. Sayfa İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin... - Son Dakika

İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin...

6 saat önce

İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemenin 5 sanığa verdiği hapis cezalarını onadı.

İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin..., System.String[]

İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemenin 5 sanığa verdiği hapis cezalarını onadı. - İSTANBUL

Mehmet Selim Kiraz, Cumhuriyet Savcısı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:41 Kaynak: İHA
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