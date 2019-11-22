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İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin...
6 saat önce
İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemenin 5 sanığa verdiği hapis cezalarını onadı. Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:41 Kaynak: İHA
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