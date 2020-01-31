İstinaf Mahkemesi eski MİT'çi Basri Aktepe'ye FETÖ'den verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstinaf Mahkemesi eski MİT'çi Basri Aktepe'ye FETÖ'den verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu - Son Dakika

İstinaf Mahkemesi eski MİT'çi Basri Aktepe'ye FETÖ'den verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu

6 saat önce

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) görev yapan eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu gerekçesiyle verilen 12 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İstinaf Mahkemesi eski MİT'çi Basri Aktepe'ye FETÖ'den verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu, System.String[]

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) görev yapan eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu gerekçesiyle verilen 12 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2019'da eski istihbaratçı Aktepe'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası vermişti. Aktepe'nin avukatı aracılığıyla mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine dosya istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, Aktepe'nin başvurusunu karara bağladı. Kararda, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi. Başvuruyu reddeden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, Aktepe'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

(İHA)

Ankara, Aktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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