İstinaf Mahkemesi, Fatma Şengül'ün katiline verilen haksız tahrik indirimini bozdu - Son Dakika

İstinaf Mahkemesi, Fatma Şengül'ün katiline verilen haksız tahrik indirimini bozdu

22.02.2021 15:03

- İstinaf Mahkemesi, Fatma Şengül'ün katiline verilen haksız tahrik indirimini bozdu Sanık, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı İstinaf Mahkemesi, Maltepe'de Fatma Şengül'ü silahla vurarak öldüren sanık hakkında 'haksız tahrik indirimi' ile verilen 18 yıllık hapis cezasını...

- İstinaf Mahkemesi, Fatma Şengül'ün katiline verilen haksız tahrik indirimini bozdu

Sanık, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı

İSTANBUL - İstinaf Mahkemesi, Maltepe'de Fatma Şengül'ü silahla vurarak öldüren sanık hakkında 'haksız tahrik indirimi' ile verilen 18 yıllık hapis cezasını bozarak, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Karar sonrası gözyaşlarına boğulan Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül, "En ağır cezayla da yargılansa ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım. Bir daha asla anneme sarılamayacağım. Bu ceza bir nebze de olsun içimizi rahatlattı" dedi.

Maltepe'de 30 Mart 2019 tarihinde işe gitmek için evinden çıkan Fatma Şengül'ü silahla vurarak öldürülen Zeynel Akbaş, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Zeynel Akbaş Kartal Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, Fatma Şengül'ün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Zeynel Akbaş, "Evliyim, 2 çocuğum var. Maktulle aynı işyerinde çalışıyorduk ancak pek geçinemiyorduk . Bana hakaret içerikli sözleri oluyordu. Olay günü minibüsten indim. Tesadüfen maktulle karşılaştık. Kendisine 'günaydın' dedim. Ancak o bana 'senin iğrenç suratını görmek istemiyorum' dedi. Ben de, 'bana bu hakareti yapmayacaktın' deyip üzerimde bulunan tabancayı çıkartarak maktuleye ateş ettim. Daha sonra yaptığımdan pişman oldum. Silahı taşımamın nedeni yaşadığım yerin tekin olmamasından kaynaklanmaktadır. Ben geçimsiz bir insan değilim. Uzun zamandır aynı mahallede oturuyorum. Hiç kimseyle bir münakaşam olmamıştır" dedi.

Bunun üzerine söz alan Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül, "Sanık eylemi planlamış ve annemi öldürmüştür. Savunmaları kendini cezadan kurtarmaya yöneliktir" diyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Fatma Şengül'ün oğlu ise Koray Şengül ise, "Annem böyle bir durumu hak etmedi. Sanıktan şikayetçiyiz. İndirimsiz bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Müşteki ailenin avukatı Aylin Mert söz alarak, "Sanık sebebi bilinmeyen bir sebeple cinsiyet ayrımcılığı da yaparak maktulün evinin önüne giderek onun işe gidiş saatini beklemiş, yanına öldürmek için kullandığı tabancayı alarak evinden çıktığında hiç bir tereddüt etmeden eylemini gerçekleştirmiştir" diyerek maktulden sanığa yönelen herhangi bir haksız davranışın söz konusu olmadığını belirtti.

"Hipertansiyon hastalığımdan dolayı istemsiz olarak gerçekleştirdim"

Son savunması ve son sözü sorulan Zeynel Akbaş, "Planlı bir eylem değildi. Hipertansiyon hastalığımdan dolayı eylemi istemsiz olarak gerçekleştirdim. Olaydan dolayı pişmanım, üzgünüm" dedi.

Haksız tahrik indirimi kaldırıldı: Sanığa müebbet hapis

Davayı karara bağlayan Ceza Dairesi, sanık Zeynel Akbaş hakkında yerel mahkeme tarafından "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 18 yıllık hapis cezasını kaldırdı. Daire, Fatma Şengül'den sanığa yönelen herhangi bir haksız davranışın bulunmadığı gerekçesiyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu kaydederek, Zeynel Akbaş'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Üye hakimden muhalefet şerhi: "Tasarlayarak öldürdü"

Öte yandan üye hakim karara muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, olay günü sanığın daha önceden temin ettiği silah ile maktulün evinin önüne geldiği, çıkışını beklediği ve maktul evden çıktıktan sonra yanına giderek 4 el ateş ederek öldürdüğü belirtilerek, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılması istendi.

"Ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım"

Kararı duyan Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül gözyaşlarına boğuldu. Şengül, "Müebbet hapis cezası aldı. Verilen 18 yıla karşı biz çok büyük bir mücadele verdik kadınlarla birlikte. Öncelikle buraya gelen emek veren bütün kadınlara, sivil toplum kuruluşlarına, bütün milletvekillerine, destek veren sanatçılara çok teşekkür ediyorum. Başardık, müebbet aldı. Tabi gönül isterdi ki ağırlaştırılmış müebbet olsun. Yani en ağır cezayla da yargılansa ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım. Bir daha asla anneme sarılamayacağım. Bir nebze de olsun içimizi rahatlattı bu ceza. Davanın Yargıtay yolu açık, karşı tarafın avukatı ve biz de Yargıtay'a başvuracağız ama müebbet hapis cezası alması bütün kadınlar olarak hepimizin içini rahatlattı. Ben anneme çiçekler aldım, buradan çıkıp mezarına gideceğim" dedi. Şengül ailesinin avukatı Aylin Mert ise, "Bugün göreceli iyi bir haberle karşınızdayız. İstinaf Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu haksız tahrik indirimini kaldırdı. Mahkeme, sanığın indirimsiz bir şekilde cezalandırılmasına karar verdi. Bu bizlerin bu alanda bulunan kadınların, bu alanda bulunamayıp yüreğinin mücadelesinin bizimle olduğunu bildiğimiz kadınların mücadelesinin sonucudur" diye konuştu.

İstinaf Mahkemesi, Fatma Şengül'ün katiline verilen haksız tahrik indirimini bozdu
İstinaf Mahkemesi, Fatma Şengül'ün katiline verilen haksız tahrik indirimini bozdu
İstinaf Mahkemesi, Fatma Şengül'ün katiline verilen haksız tahrik indirimini bozdu
İstinaf Mahkemesi, Fatma Şengül'ün katiline verilen haksız tahrik indirimini bozdu
İstinaf Mahkemesi, Fatma Şengül'ün katiline verilen haksız tahrik indirimini bozdu

İstinaf Mahkemesi, İstanbul, Maltepe, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstinaf Mahkemesi, Fatma Şengül'ün katiline verilen haksız tahrik indirimini bozdu - Son Dakika


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