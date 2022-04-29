Galatasaray'ın seçimi mahkeme tarafından durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın seçimi mahkeme tarafından durduruldu

29.04.2022 11:03
Galatasaray'ın seçimi mahkeme tarafından durduruldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin (İstinaf) aldığı karar sonucunda Galatasaray Kulübünün yarın yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin (İstinaf) aldığı karar sonucunda Galatasaray Kulübünün yarın yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştirilemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulübün üyelerinden Fırat Develioğlu, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin, kulübün genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasının kaldırılmasına yönelik kararına itiraz etti.

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen istinaf, yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

Davacı vekilinin istinaf başvurusunu kabul eden daire, 100 bin lira teminat yatırılması karşılığında kulüpte 26 Mart'ta yapılan yıllık olağan mali genel kurul toplantısı ve 27 Mart'ta alınan kararların uygulanması ile kulüp tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının tedbiren durdurulmasını hükme bağladı.

Dairenin bu kararı üzerine Galatasaray Kulübünün yarın planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştirilemeyecek.

Ne olmuştu?

Davacı Fırat Develioğlu, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesine, Galatasaray Kulübü Derneği genel kurulunun iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, 27 Mart'ta verdiği kararla, genel kurul kararlarının uygulanması halinde Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişimle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ya da tamamen imkansız hale gelmesi ve ciddi zarar doğması ihtimali nedeniyle davacının 50 bin lira teminat yatırmasına hükmetmişti.

Mahkeme, bu teminatın yatırılması karşılığında 26 Mart'ta yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart'ta alınan genel kurul kararlarının uygulanması ve Galatasaray Kulübü Derneği tüzüğü gereği yönetim kurulu tarafından alınan 23 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçim genel kurulu toplantısı ile yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan'da yapılacak ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasını hükme bağlamıştı.

Bu karara dernek avukatlarınca itiraz edilmişti. İtirazı kısmen kabul eden mahkeme, 9 Nisan'daki duruşmada verilen ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştı.

YORUMLAR
500
Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi! Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Galatasaray'ın seçimi mahkeme tarafından durduruldu - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:57:23. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın seçimi mahkeme tarafından durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement