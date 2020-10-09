İstinaf mahkemesi işleri azalan dükkan sahibinin kirasının tedbiren yarıya düşürülmesine hükmetti - Son Dakika

İstinaf mahkemesi işleri azalan dükkan sahibinin kirasının tedbiren yarıya düşürülmesine hükmetti

09.10.2020 17:21
İstinaf mahkemesi işleri azalan dükkan sahibinin kirasının tedbiren yarıya düşürülmesine hükmetti, System.String[]

Bursa'da pandemi nedeniyle işleri büyük oranda azalan restoran sahibi mahkemeye başvurdu, istinaf mahkemesi, tedbiren kiranın yarıya düşürülmesini kararlaştırdı.

Bursa'da pandemi nedeniyle işleri büyük oranda azalan restoran sahibi mahkemeye başvurdu, istinaf mahkemesi, tedbiren kiranın yarıya düşürülmesini kararlaştırdı.

Bursa'da lokantacı Ahmet Yahyaoğlu, salgında işlerinin büyük oranda düştüğü gerekçesiyle kira bedeliyle ilgili ihtiyati tedbir kararı verilmesi, kirasının yeniden belirlenmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme 23 bin liralık aylık kira bedelinin, 11 bin 500 liraya indirilmesi talebini reddetti.

İtiraz üzerine, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir kararla iş yeri sahibinin talebini kabul edip ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmetti.

Daire kararında, pandemi nedeniyle Borçlar Kanunu'da yer alan, öngörülmeyen şartların oluştuğuna işaret ederek, ihtiyati tedbir kararının geçerliliğinin 6 ayda bir yerel mahkemenin değerlendirmesiyle ya da taraflardan birinin karara itirazıyla kalkabileceğini belirtti.

"Türkiye olarak el birliğiyle salgını atlatmalıyız"

Yahyaoğlu'nun avukatı Olcay Göçüm, AA muhabirine, kararın Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Kararın önemine değinen Göçüm, şunları kaydetti:

"Bu karar hem hukuki hem de vicdani bir karardır. İstinaf mahkemesi kararı olduğu için şimdilik Bursa ve bağlı illeri kapsıyor ama diğer illerde de emsal olacak bir karar.

Türkiye olarak bu salgın sürecini el birliğiyle atlatmalıyız. Söz konusu karar da işleri azalan iş yeri sahipleri için, onların çalışanları ve ülke ekonomisi için çok önemli bir adım oldu. Ancak tabi bu kararın her işletme için geçerli olacağını da düşünmüyorum. Pandemiden önceki iş hacmi yüksek olup sonradan düşen işletmeler için geçerli olacaktır. Ayrıca hukuk tarihimizde belki de ilk defa görülen bir karara varan istinaf mahkemesi, tedbirin, 6 ayda bir yerel mahkemenin değerlendirmesiyle ya da taraflardan birinin itirazı sonucu, olağanüstü şartların iş yeri üzerindeki etkisinin sona erip ermediğine göre kalkabileceğine hükmetti. Bizce bu da en az verilen tedbir kararı kadar önemli." diye konuştu.

Türkiye, Karar, Hukuk, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstinaf mahkemesi işleri azalan dükkan sahibinin kirasının tedbiren yarıya düşürülmesine hükmetti - Son Dakika

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