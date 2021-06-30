İstinaf Mahkemesi'nden, Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu'nun 5 yıllık hapis cezasına onama - Son Dakika

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi , dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararında hukuka aykırılığın olmadığını belirten Ceza Dairesi, istinaf başvurusunun esastan reddine hükmetti. Bu kararla birlikte yerel mahkemenin kararı onanmış oldu.

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