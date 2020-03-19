İstinaf Mahkemesi'nden ev sahibi kararı - Son Dakika
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İstinaf Mahkemesi'nden ev sahibi kararı

6 saat önce

Kiracı, boşalttığı evin anahtarını mülk sahibine vermek istedi.

İstinaf Mahkemesi'nden ev sahibi kararı, System.String[]

Kiracı, boşalttığı evin anahtarını mülk sahibine vermek istedi. ev sahibi, anahtarı almayınca Bölge Mahkemesi kararını verdi.


İş değişikliği sebebiyle taşınmak zorunda kalan kiracı, kira sözleşmesini feshederek evi boşalttı. Anahtarı da ev sahibine vermek isteyen kiracı, tüm gayretlerine rağmen anahtarı mülk sahibine ulaştıramadı. Aradan geçen sürede doğalgaz, su ve elektrik faturası kabardı. Faturaların ödenmediğini belirten ev sahibi, mahkemenin yolunu tuttu. Davacı ev sahibi, İstanbul'da olduğu için anahtarı alamadığını savundu. Davalı kiracı ise davacı ev sahibinin boşaltılan evin anahtarını almaktan kaçındığını öne sürdü. Mahkeme, davayı reddetti. Davacı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, emsal nitelikteki bir karara imza attı.


Kararda şöyle denildi: "Taraflar arasında imzalanan 20.01.2017 başlangıç tarihli 3 yıl süreli kira sözleşmesinin talep eden-kiracı tarafından 18.05.2019 tarihli ihtarname ile feshedildiği anlaşılmaktadır. Kiralanan tahliye edilmesine rağmen kiralananın anahtarı karşı taraf kiraya verene teslim edilememiştir. Türk Borçlar Kanunu'na göre; anahtar teslimini kabul etmeyen kiraya veren yönünden alacaklının temerrüdü olgusu gerçekleşmiştir. İstinaf dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar ayrı bir davanın konusu olabilecek nitelikte olup anahtar tesliminden kaçınması için haklı bir sebep olarak kabul edilemez. Talep eden-kiracının anahtar teslimi için tevdi yeri belirlenmesinde hukuki yararı bulunmaktadır. Mahkemece talebin kabul edilmesinde bir usulsuzlük bulunmadığından karşı tarafın istinaf isteminin esastan reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur." - BURSA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:59 Kaynak: İHA

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