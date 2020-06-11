İstinaf Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlükler... - Son Dakika

İstinaf Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlükler...

İstinaf Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlükler yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Nazmi Ardıç'ın da aralarında bulunduğu 61 sanıklı davada yerel mahkemenin kararını onadı.

İstinaf Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlükler yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Nazmi Ardıç'ın da aralarında bulunduğu 61 sanıklı davada yerel mahkemenin kararını onadı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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