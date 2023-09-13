İstinaf Mahkemesi'nden, UKOME'nin İstanbul'da taksi dönüşümüne karşı açılan davasına ret - Son Dakika

İstinaf Mahkemesi'nden, UKOME'nin İstanbul'da taksi dönüşümüne karşı açılan davasına ret

Son Güncelleme: 13.09.2023 22:53

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlenen özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararıyla İstinaf Mahkemesi'nin de birinci derece mahkemesinin kararını onadığını ve açılan davayı reddettiğini açıkladı. Gökçe, Türkiye'ye emsal olacak bu kararın İstanbullulara nitelikli ve güvenli taksi hizmeti sunmayı amaçlayan esnaf arkadaşlarına hayırlı olmasını diledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlenen özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararıyla İstinaf Mahkemesi'nin de birinci derece mahkemesinin kararını onadığını ve açılan davayı reddettiğini açıkladı.

İstinaf Mahkemesi, UKOME'nin İstanbul'da taksi dönüşümüne karşı açılan davasını reddetti

DAVANIN GEÇMİŞİNİ ANLATTI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökçe, "UKOME'de atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlediğimiz özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararı almıştık. UKOME'de alınan bu karara karşı bir taksi kooperatifi dava açarak alınan kararın hukuka uygun olmadığını iddia etti. Davaya bakan birinci derece mahkemesi konuyla ilgili tüm esnaf odalarının olumlu görüş verdiği, dönüşüme girecek minibüslerin kura yöntemiyle belirlenmesinin hakkaniyete uygun olduğu, mevzuat hükümleri uyarınca taksi sayı ve tarifelerini belirleme yetkisinin UKOME'de bulunduğu, minibüs ve taksi – dolmuşların taksiye dönüşmesini engelleyen bir mevzuat hükmü de bulunmadığı gerekçesiyle açılan davayı reddetmişti." dedi.

İstinaf Mahkemesi, UKOME'nin İstanbul'da taksi dönüşümüne karşı açılan davasını reddetti

"TÜRKİYE'YE EMSAL OLACAK BU KARAR BİZİ SEVİNDİRDİ"

Gökçe, paylaşımının devamında, "Bugün itibarıyla aynı gerekçelerle İstinaf Mahkemesi de birinci derece mahkemesinin kararını onadı ve açılan davayı reddetti. Türkiye'ye emsal olacak bu karar bizi sevindirdi. Minibüs ve taksi dolmuştan dönüşerek İstanbullulara nitelikli, güvenli taksi hizmeti sunmak isteyen tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel İstinaf Mahkemesi'nden, UKOME'nin İstanbul'da taksi dönüşümüne karşı açılan davasına ret - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstinaf Mahkemesi'nden, UKOME'nin İstanbul'da taksi dönüşümüne karşı açılan davasına ret - Son Dakika
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