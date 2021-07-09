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İstinaf, Ortaköy'deki terör saldırısı davasında sanıklara verilen cezaları uygun buldu - Son Dakika

İstinaf, Ortaköy'deki terör saldırısı davasında sanıklara verilen cezaları uygun buldu

09.07.2021 17:07
İstinaf, Ortaköy'deki terör saldırısı davasında sanıklara verilen cezaları uygun buldu, System.String[]

İstinaf, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

İstinaf, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Reina'da düzenlenen saldırıya ilişkin 7 Eylül 2020'de karar verilen 59 sanıklı dava dosyasına yönelik yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, dava dosyasında 1 şehit polis memuru olmak üzere toplam 39 kişinin maktul, 121 kişinin ise mağdur olarak yer aldığı belirtildi.

Kararda, saldırının planlayıcısı olan sanık Abdulkadir Masharipov'ın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklu toplam 48 sanık hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine karşı sanıklar ve avukatları ile katılanların avukatlarının istinaf başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Dairenin kararında, yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezalarında ilişkin kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçeleriyle mahkumiyet kararlarının onandığı bilgisi verildi.

Davanın geçmişi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 2017'nin yılbaşı gecesi Reina'da düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 59 sanığın yargılandığı davanın kararını 7 Eylül 2020'de açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, saldırıyı gerçekleştiren sanık Abdulkadir Masharipov'u "Anayasa'yı ihlal" ve aralarında polis memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu 39 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Masharipov'u 79 kişiye karşı "öldürmeye teşebbüs" ile "vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 1368 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Mahkeme, sanık Masharipov'un suçun işlenmesinden sonraki ve yargılama safhasındaki davranışları, işlediği suçlara verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkisini düşünmemesi, mahkemeyi tanımaz tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle cezalarında indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ve Masharipov'a yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanıklardan İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım etme" suçundan 20 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığı aralarında şehit polis memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu 39 kişiyi karşı "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ile 79 kişiyi karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından 1432 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

48 sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza

Mahkeme, Abdulkadir Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve terör örgütü içinde "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen ve saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'a eylem talimatını getirdiği belirtilen "Ebu Cihad" kod adlı tutuklu sanık Yasser Mohammed Salem Radown'un da aralarında bulunduğu 12 kişiyi, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Masharipov'un birlikte yaşadığı Tene Traore'nin aralarında bulunduğu 3 sanığa da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezası veren mahkeme, 23 sanığı da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Sanık Celil Çelik "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis ve "vahim nitelikte ruhsatsız silah taşımak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, 7 sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan dokuzar yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme, toplamda 48 sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza vermişti. Sanık İrfan Taşkan'ın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Toplam 16 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran, bir sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, Celil Çelik ile Zarina Nurullayeva'nın tutuklanmasına hükmetmişti.

Mahkeme, ayrıca 11 sanığın tüm suçlardan beraatine karar vermişti.

Polis Memuru, Masharipov, Mahkeme, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstinaf, Ortaköy'deki terör saldırısı davasında sanıklara verilen cezaları uygun buldu - Son Dakika


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