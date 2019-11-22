Son Dakika Haberleri: İstinaf, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin yerel...
Son Dakika Güncel İstinaf, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin yerel... - Son Dakika

İstinaf, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin yerel...

6 saat önce

İstinaf, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen cezaları hukuka uygun buldu.

İstinaf, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin yerel..., System.String[]

İstinaf, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen cezaları hukuka uygun buldu

Mehmet Selim Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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