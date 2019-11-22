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İstinaf, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin yerel...
6 saat önce
İstinaf, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen cezaları hukuka uygun buldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:42 Kaynak: AA
İstinaf, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen cezaları hukuka uygun buldu
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