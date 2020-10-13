Sözcü gazetesi yazarları ve yöneticileri "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 27 Aralık 2019 tarihinde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 30 Aralık 2019'da gazetenin avukatları, mahkumiyet kararlarının kaldırılması ve beraat kararı verilmesi için İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları onadı, dosya Yargıtay'a gönderilecek.
Sözcü yazarı Emin Çölaşan: 3 yıl 6 ay 15 gün
Sözcü yazarı Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün
Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay
Sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay
Sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı: 1 yıl 13 ay
Sözcü gazetesinin muhabiri Gökmen Ulu: 1 yıl 13 ay
Sözcü gazetesinin muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli: 1 yıl 13 ay
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları onadı, dosya Yargıtay'a gönderilecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstinaf Mahkemesi Sözcü davasında 8 sanığa verilen hapis cezasını onadı - Son Dakika