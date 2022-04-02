İstinafın bozduğu davada eski ortağını öldüren sanıkla yanındaki çalışanına 15'er yıl hapis - Son Dakika
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İstinafın bozduğu davada eski ortağını öldüren sanıkla yanındaki çalışanına 15'er yıl hapis

02.04.2022 13:15
İstinafın bozduğu davada eski ortağını öldüren sanıkla yanındaki çalışanına 15'er yıl hapis

KAYSERİ'de eski ortağı Emin Erciyes'i (40) bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle mahkemenin Vedat Kaplan'a (34) 15 yıl, yanında çalışan M.L.'ye ise 10 ay hapis cezası verdiği karar Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

KAYSERİ'de eski ortağı Emin Erciyes'i (40) bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle mahkemenin Vedat Kaplan'a (34) 15 yıl, yanında çalışan M.L.'ye ise 10 ay hapis cezası verdiği karar Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Karanın ardından yerel mahkemede yeniden yargılanan her iki sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Olay, Kocasinan ilçesinde Temmuz 2020'de meydana geldi. Kasap Emin Erciyes ile eski ortağı Vedat Kaplan arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Kaplan'ın yanında çalışan M.L. de dahil oldu. Vedat Kaplan yanında getirdiği bıçakla Emin Erciyes'i bacağından bıçaklayıp öldürdü. Gözaltına alınan şüphelilerden Vedat Kaplan tutuklandı, M.L. ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

'ÖLDÜRME AMACIM YOKTU'Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl ocak ayında karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık Vedat Kaplan, ölen Emin Erciyes'in kendisini darbettiğini öne sürerek, "Öldürme amacım yoktu. Kasten yapmadım. Darbedince dükkanıma sığındım. Hakaret etti. Tehditler savurdu. Kendi canımı korumak amacıyla böyle bir şey yaptım. Sağlık ve polis ekiplerine haber verdim" demişti.İSTİNAF KARARI BOZDUMahkeme heyeti, Vedat Kaplan'a cinayeti ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle iyi hal indirimi de uygulayıp 15 yıl hapis, tutuksuz sanık M.L.'ye 'yaralama' suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Tarafların avukatları, karara itiraz edip dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası kararı bozup yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi, M.L.'ye ilk derece mahkemesi tarafından 'yaralama' suçundan hüküm kurulduğunu, sanık hakkında da 'kasten adam öldürmeye iştirak' suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtti. Bozma kararı sonrası M.L., tutuklanıp cezaevine konuldu.YENİDEN YARGILANDILAR

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar eden sanıklar beraatlerini istedi. Duruşma savcısı, istinaf mahkemesinin bozma ilamı doğrultusunda sanıklardan M.L.'nin de 'kasten adam öldürmeye iştirak' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanıklardan Vedat Kaplan'a, 'kasten adam öldürme' suçundan ağır tahrik indirimiyle 15 yıl hapis cezası verdi. Bozma kararı öncesi 10 ay ceza alan M.L.'nin ise cezasının yükseltilmesine ve aynı suçtan 15 yıla çarptırılmasına karar verildi.


İstinafın bozduğu davada eski ortağını öldüren sanıkla yanındaki çalışanına 15'er yıl hapis
İstinafın bozduğu davada eski ortağını öldüren sanıkla yanındaki çalışanına 15'er yıl hapis
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Kocasinan, Mahkeme, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstinafın bozduğu davada eski ortağını öldüren sanıkla yanındaki çalışanına 15'er yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstinafın bozduğu davada eski ortağını öldüren sanıkla yanındaki çalışanına 15'er yıl hapis - Son Dakika
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