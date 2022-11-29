İstinaftan Cem Yılmaz'a nafaka indirimi kararına ret: 10 bin dolar ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

İstinaftan Cem Yılmaz'a nafaka indirimi kararına ret: 10 bin dolar ödeyecek

29.11.2022 10:12
İstinaftan Cem Yılmaz'a nafaka indirimi kararına ret: 10 bin dolar ödeyecek

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp Türk lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin Türk lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını istinaf mahkemesi reddetti.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp Türk lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin Türk lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını istinaf mahkemesi reddetti. İstinaf mahkemesi 70 bin Türk lirası olarak kabul edilen kararı bozarak, 10 bin dolar nafaka ödemesine hükmetti.

Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Ünlü komedyen boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise Cem Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Ahu Yağtu'ya dava açtı. Cem Yılmaz 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk lirasına indirilmesini istedi. Mahkeme ise Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk lirası nafaka ödemesini kabul etti.

Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesine verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın bir çok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade ederek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtildi.

İstinaf mahkemesi başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozdu. Böylelikle Cem Yılmaz 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek. Cem Yılmaz'ın 2 hafta içinde itiraz dilekçesi sunarak, kararı Yargıtay temyiz yoluna taşıma hakkı da bulunuyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Cem Yılmaz'ın Aziz Yıldırım anısı dinleyenleri kahkahaya boğdu Cem Yılmaz'ın Aziz Yıldırım anısı dinleyenleri kahkahaya boğdu

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstinaftan Cem Yılmaz'a nafaka indirimi kararına ret: 10 bin dolar ödeyecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:33 Yıllar sonra sahneye çıktı! Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Asena, dans performansıyla hayran bıraktı
09:32 Haddini aşan açıklama! Miçotakis'in sözlerine Yunan basını "Ankara'ya net mesaj" manşetini attı
09:29 Bilim camiasını şaşkına çeviren DNA testi! Kadın, kızının öz amcası çıktı
09:16 Aldatıldığını sanan Taylandlı kadın intikam için tehlikeli bir yol tercih etti!
09:12 Üniversiteyi birbirine katan taciz! Öğretim üyesinin odasına dalan profesör, "Benim olacaksın" diyerek saldırdı
09:13 Canlı yayında şaşkınlık yaratan anlar! Arkadan gelen sesi ekran başındaki herkes duydu
09:09 Recep İvedik 7 filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
09:01 Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması özelinde yürütülen soruşturmada 50 gözaltı kararı var
08:54 Gümüşhane'de halk, kuyruğu ve ayağı kesik, çenesi kırık kedilere zarar verenlerin bulunmasını istiyor
08:50 Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler! Motorine bu gece de 58 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 10:14:33. #1.11#
SON DAKİKA: İstinaftan Cem Yılmaz'a nafaka indirimi kararına ret: 10 bin dolar ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement