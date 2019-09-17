İstinaftan "intihara yönlendirme" davasında yeni karar

İstinaf Mahkemesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden Erol Çetin'e intihara yönlendirici sözler söyledikleri gerekçesiyle yerel mahkemece 3 yıl dörder aylık hapis cezasına çarptırılan iki kadın hakkında beraat kararı verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıklar Hülya Uysal ile Merve Özocak'a yerel mahkeme tarafından "intihara yönlendirme" suçundan verilen 3 yıl dörder aylık hapis cezasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesinin dosya üzerinden verdiği kararında, sanıklar Hülya Uysal ile Merve Özocak'ın suç tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen, ancak bir polis memur tarafından intihardan vazgeçmesi konusunda ikna edilmek üzere olan Erol Çetin'e köprü üzerinde seyir halinde oldukları araçtan "atla" şeklinde sözler söyledikleri anlatıldı.

Erol Çetin'in duyduğu bu sözler üzerine "Atla he" şeklinde söz söyleyip kendini köprüden attığı ve hayatını kaybettiği aktarılan kararda, köprü üzerinde seyir halindeki araçta bulunan sanıkların uzaktan seslenerek fevren söyledikleri sözlerin Erol Çetin'de oluşan intihar iradesini etkileyip kuvvetlendirecek nitelik ve derecede olmadığı vurgulandı.

Kararda, bu nedenle özel kasıtla işlenen "intihara yönlendirme" suçunun unsurlarının oluşmadığından sanıkların atılı suçtan beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesinin yasaya aykırı olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda sanıkların avukatlarınca yapılan istinaf itirazlarının yerinde görüldüğü ifade edilen kararda, sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararındaki hüküm bentlerinin kaldırılarak, unsurları oluşmayan atılı suçtan beraatlerine karar verildiği aktarıldı.

Öte yandan Erol Çetin'in ailesinin avukatı kararı temyiz etti.

Olayın geçmişi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 8 Mart 2016'da atlayarak intihar eden Erol Çetin'e, korkuluklardan inmek üzereyken "Atlayacaksan atla" dedikleri iddiasıyla "intihara yönlendirme" suçundan tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen sanıklar Hülya Uysal ile Merve Özocak, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Uysal ile Özocak'ın "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi 25 Ekim 2018'de verdiği kararında sanıklar Uysal ile Özocak'ı "intihara yönlendirme" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına çarptırmıştı.

İntihar eden Erol Çetin'in ailesinin avukatı ise yerel mahkemenin bu kararına itirazda bulunmuştu.