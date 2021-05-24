İstinaftan uyuşturucu satıcısına 'etkin pişmanlık' indirimi - Son Dakika

ANKARA'da istinaf mahkemesi, uyuşturucu satarken yakalandıktan sonra sakladığı eroini polise teslim edip, tüm bildiklerini anlatan sanık Yasin B.'ye etkin pişmanlık hükümleri ve iyi hal indirimi alt sınırdan uygulanarak, verilen 11 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasını çok buldu. İstinaf, üst sınırdan indirim uygulayarak, cezayı 7 yıl 8 aya düşürdü.

Yasin B., ihbar üzerine kendisini takip eden narkotik polisi tarafından 17 Mart 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 kişiye uyuşturucu madde satmak isterken suçüstü yakalandı. Yasin B.'nin üst aramasında, kullanıma hazır şekilde sarılmış 5 paket halinde eroin ele geçirildi. Polisin takibi sırasında yıkık gecekondudan çıktığı tespit edilen Yasin B., burada çorabın içine gizleyerek yıkıntılar arasında sakladığı 8 paket halindeki 27 gram eroini de polise teslim etti. Yasin B., ayrıca uyuşturucu maddeyi aldığı kişiyle ilgili bildiklerini de polise anlattı.

'TÜM BİLDİKLERİMİ ANLATTIM'Polisteki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Yasin B. hakkında, 'zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan dava açıldı. Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Yasin B., savunmasında suçunu kabul ederek, "Uyuşturucu maddeyi, içimliğimi çıkarmak için sattım. Yakalanmadan 1 gün önce mahalledeki Afgan uyruklu kişinin içimliğimin yanı sıra günlük 250 lira teklif etmesi üzerine satıcı olmayı kabul ettim. Bu kişinin adını hatırlamıyorum; ancak polise hakkında bildiğim her şeyi anlattım. Zaten uyuşturucu ihtiyacımı sürekli bu kişiden karşılıyordum. Anlaştıktan sonra bana satmak için 20 paket eroin maddesi verdi. Ben de bunları mahalledeki gecekondunun yıkıntıları arasında sakladım. Yakalandığım gün sabah anlaştığım kişilere 5 paketini bin 10 liraya sattım. Yakalanınca da sakladığım uyuşturucunun yerini gösterdim. Tüm bildiklerimi anlattım. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum" dedi.ALT SINIRDAN İNDİRİMMahkeme heyeti, sanık Yasin B.'ye, 'zincirleme şekilde uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan önce 18 yıl 9 ay hapis ve 28 bin 120 lira adli para cezası verdi. Bu ceza alt sınırdan uygulanan etkin pişmanlık ve iyi hal indirimi ile 11 yıl 8 ay 18 gün hapis ve 21 bin 420 lira para cezasına düşürüldü.İSTİNAF ÜST SINIRDAN İNDİRİM YAPTI

Sanık avukatı Gamze Bal, müvekkilinin itiraflarına rağmen yapılan indirimi az bularak, kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) taşıdı. Dosyayı inceleyen BAM 3'üncü Ceza Dairesi, sanığın suçun ortaya çıkmasında dikkate değer itiraflarda bulunduğunu, bu nedenle indirimin halk sınır yerine üst sınırdan uygulanması gerektiğine hükmetti. Yerel mahkemenin kararını bozan istinaf, üst sınırdan indirim yaparak cezayı 7 yıl 8 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çevirdi. Ceza dairesi, verdiği hükme Yargıtay'a itiraz yolunun açık olduğunu da belirtti.