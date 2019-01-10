Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı 3 Otomobilin Üzerine Yıkıldı

İstinat Duvarı 3 Otomobilin Üzerine Yıkıldı

45 dakika önce

ADANA'da bir binanın istinat duvarı, yan binanın otoparkının üzerine yıkıldı.

İstinat Duvarı 3 Otomobilin Üzerine Yıkıldı, System.String[]
ADANA'da bir binanın istinat duvarı, yan binanın otoparkının üzerine yıkıldı. Olayda, park halindeki 3 araç, hasar gördü. 

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ne meydana geldi. Bir binanın 5 metrelik istinat duvarı, arkasında bulunan başka bir binanın otoparkına doğru yıkıldı. Gürültüye uyanan apartman sakinleri, hasar gören 3 aracı enkazın altından çıkartıp, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, hasar tespiti için çalışma başlattı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:09 Kaynak: DHA

Çukurova, Güzelyalı Mahallesi, Adana, Güncel
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