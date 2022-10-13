İSTİNAT DUVARI APARTMANIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ, BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika
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İSTİNAT DUVARI APARTMANIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ, BİNA BOŞALTILDI

13.10.2022 16:54

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bir apartmanın arkasındaki istinat duvarının devrilmesi sonucu 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bir apartmanın arkasındaki istinat duvarının devrilmesi sonucu 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay öğle saatlerinde, Alaplı ilçesi Tepeköy Mahallesi Florya Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, istinat duvarının bir kısmı belediye ekiplerinin altyapı çalışması sırasında binanın üzerine devrildi. İstinat duvarının devrildiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 10 dairenin bulunduğu 5 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD ekipleri ise hasar tespit çalışması yaptı. Apartmanın çevresinde olası bir tehlikeye karşı polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Nuri Tekin bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Binada fazla hasarın oluşmadığı görülürken, ekiplerin çalışması devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Tepeköy, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTİNAT DUVARI APARTMANIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ, BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTİNAT DUVARI APARTMANIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ, BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika
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