İstinat Duvarı Böyle Çöktü
5 dakika önce
Kahramanmaraş'ta son bir haftadır etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle toprağın ağırlığına dayanamayan istinat duvarı çöktü.
Kahramanmaraş'ta son bir haftadır etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle toprağın ağırlığına dayanamayan istinat duvarı çöktü. Bina çevresinde heyelan oluştu.
Olay, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Kahramanmaraş'ta son bir haftadır şiddetini artıran sağanak yağış sebebiyle üzerinde toprağın ağırlığına dayanamayan 7 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme anında bahçede kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçerken, apartmanın birinci katında maddi hasar oluştu. İstinat duvarının çökme anı, apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:43 Kaynak: İHA
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