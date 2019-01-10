Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Böyle Çöktü

İstinat Duvarı Böyle Çöktü

21 dakika önce

İstinat duvarı böyle çöktü Kahramanmaraş'ta bir apartmanın istinat duvarının yıkılma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta son bir haftadır etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle toprağın ağırlığına dayanamayan istinat duvarı çöktü.

İstinat duvarı böyle çöktü
Kahramanmaraş'ta bir apartmanın istinat duvarının yıkılma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta son bir haftadır etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle toprağın ağırlığına dayanamayan istinat duvarı çöktü. Bina çevresinde heyelan oluştu.
Olay, Onikişubat İlçesi Yirmiikigün Mahallesinde bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Kahramanmaraş'ta son bir haftadır şiddetini artıran sağanak yağış sebebiyle üzerinde toprağın ağırlığına dayanamayan 7 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme anında bahçede kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçerken, apartmanın birinci katında maddi hasar oluştu. İstinat duvarının çökme anı, apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:07 Kaynak: İHA

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