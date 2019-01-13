İstinat Duvarı Böyle Çöktü
1 saat önce
İstinat duvarı böyle çöktüİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde bulunan binanın istinat duvarı, dün saat 15.00 sıralarında aşırı yağış nedeniyle çöktü.
İstinat duvarı böyle çöktü
İZMİR - İzmir
'in Aliağa
ilçesine bağlı Yeni Mahalle Fatih
Caddesi'nde bulunan binanın istinat duvarı, dün saat 15.00 sıralarında aşırı yağış nedeniyle çöktü.
Dün gün boyunca devam eden sağanak yağış nedeniyle İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yeni Mahalle Fatih Caddesi üzerine bulunan binanın istinat duvarı çöktü. O anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken vatandaş, "En sonunda istinat duvarı gitti. Geçmiş olsun, buna da şükür. Belasız kazasız kendi kendine çöktü" yorumunda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:07 Kaynak: İHA
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