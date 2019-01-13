Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Böyle Çöktü

İstinat Duvarı Böyle Çöktü

1 saat önce

İstinat duvarı böyle çöktüİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde bulunan binanın istinat duvarı, dün saat 15.00 sıralarında aşırı yağış nedeniyle çöktü.

İstinat duvarı böyle çöktü

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde bulunan binanın istinat duvarı, dün saat 15.00 sıralarında aşırı yağış nedeniyle çöktü.
Dün gün boyunca devam eden sağanak yağış nedeniyle İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yeni Mahalle Fatih Caddesi üzerine bulunan binanın istinat duvarı çöktü. O anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken vatandaş, "En sonunda istinat duvarı gitti. Geçmiş olsun, buna da şükür. Belasız kazasız kendi kendine çöktü" yorumunda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:07 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de Köpeğe Satırlı Saldırı İddiası Sivasspor, Beşiktaş'tan Kiraladığı Fatih Aksoy ile Resmi Sözleşme İmzaladı

Şanlıurfa'daki Aile Kavgasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 18:16:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Böyle Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]