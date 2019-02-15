Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Böyle Çöktü

İstinat Duvarı Böyle Çöktü

1 saat önce

Çorum'da toprak kayması sonrası istinat duvarında yaşanan göçük, saniye saniye görüntülendi.

İstinat Duvarı Böyle Çöktü, System.String[]
Çorum'da toprak kayması sonrası istinat duvarında yaşanan göçük, saniye saniye görüntülendi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yolu 3. Cadde üzerinde bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvar toprağın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme anında bahçede kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçerken, çöken duvarın yanında bulunan bir iş yerine ait kantarda maddi hasar meydana geldi. Torak kaymasından dolayı bölgedeki bazı yollarda çökmeler meydana geldi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:15 Kaynak: İHA

Ankara, Çorum, 3. Sayfa
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