İstinat duvarı çöken bina sakinleri mağduriyetlerini anlattı Açıklaması - Son Dakika

İstinat duvarı çöken bina sakinleri mağduriyetlerini anlattı Açıklaması

10.04.2021 11:16

Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartman ile birlikte toplam 21 bina boşaltıldı.

Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartman ile birlikte toplam 21 bina boşaltıldı. Boşaltılan binanın sakinleri yaşadıkları mağduriyetleri anlattı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak'ta bulunan Bahar Apartmanı'nın temelinde kayma oldu. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı Bahar Apartmanı'nda çökme tehlikesi meydana geldi. Önündeki yol ile arasında yaklaşık 50 santim yarık oluşan ve her geçen dakika temelindeki toprak kaymasının devam ettiği apartman ile çevresindeki toplam 21 bina boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar ve incelemeler devam ederken, bina sakinleri yaşanan mağduriyetin ihmalden kaynaklandığını ileri sürdü.

"Herkes kepçenin çalışmasına itiraz etti"

Boşaltılan binaların birinde ikamet den ve evsiz kaldığını söyleyen Zülfikar Taş, Daha önce hafriyatın alındığı yerde üç katlı bir bina vardı. O bina yıkıldıktan sonra bir iki hafta hiçbir şey yapılmadı. Daha sonra bir tane kepçe geldi. Kepçe oradaki kaya parçasını kırmaya çalıştı ama kıramadı. Kıramayınca bıraktı ve bir iki gün daha ara vermeye başladı. Son bu kepçe geldi. Bu kepçe de dün çalışmaya başladı. Herkes kepçenin çalışmasına itiraz etti. Zaten daha önce de oradaki apartmanların belediyeye vermiş olduğu dilekçesi vardı binalar sallanıyor ve zarar görüyor diye. Buraya 3 metre 70 santimetre tabana inme izni vermişler. Ondan sonra da bu yeni gelen dozer karşıdaki kayayı oynatınca bina kaymaya başladı. Daha önce komşular hepsi itiraz ettiler, dilekçe verdiler. Her hangi bir sonuç alınamadı. Müteaahit geldi. Kafasına göre başladı. Şu anda evsiz kaldık. Kalacak yerimiz yok. Benim üç tane çocuğum var, eşim var arabada kaldık. Herhangi bir bilgi veren de yok bize" diye konuştu.

Bir diğer mağdur Bayram Koca ise, "Bizim istinat duvarımız, binanın komşusu olması sebebiyle tamamen göçtü. Apartman sakinlerince toplu hale dilekçe verilmişti. Konuyla ilgili bizim müracaatımız var, buraya yapılan binanın tehlike arz edebileceğiyle ilgili. Tedbir alınması yönünde dilekçe verildi. Beton beraberinde demirlerle birlikte istinat duvarını makine kaldırıp atınca burası açılmaya başladı. Kayan binayı tutan istinat duvarı betonla birlikte demirleri kesti makina. O parça kopunca bina ayrıldı ve kaymaya başladı. Esas konu buradaki operatörün fütursuzca büyük bir parçayı koparması" dedi.

"Evde 5 aylık bir bebeğim vardı hepsiyle dışarıda kaldık"

Çöken binada yaşayan ve bir gece de evsiz kaldığını dile getiren Metin Fidan, "Yaklaşık 4 öncesinde burası başlamadan önce burada iki katlı metruk bir bina vardı. Buranın etrafında riskli binaların olduğuyla ilgili belediyeye dilekçe verdik. Bize buranın güvenli olduğunu, her hangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söylendi. İki üç öncesine kadar dozer geri döndü buraya müteahhitle beraber. Baya büyük bir kaya parçası indirdiler. Bizim istinat duvarının oraya kadar sorumsuzca kazdılar. Burası kottan olduğu ciddi anlamda riskli. Burayı yaparken müteahitin başında yapı denetimin durması gerekiyor. Burada yapı denetim firmasının yerinde yeller esiyordu. Müteahhit kafasına göre iş yapıyordu. Ben 30 sene geriye gittim. Tırnaklarımla kazıya kazıya aldım burayı 9 ay önce ve hala borcunu ödüyorum. Evde 5 aylık bir bebeğim vardı hepsiyle dışarıda kaldık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İstinat duvarı çöken bina sakinleri mağduriyetlerini anlattı Açıklaması
İstinat duvarı çöken bina sakinleri mağduriyetlerini anlattı Açıklaması
İstinat duvarı çöken bina sakinleri mağduriyetlerini anlattı Açıklaması
İstinat duvarı çöken bina sakinleri mağduriyetlerini anlattı Açıklaması

Çankaya, Mektep, Ankara, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstinat duvarı çöken bina sakinleri mağduriyetlerini anlattı Açıklaması - Son Dakika


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