İstinat duvarı çöktü, 20 araçta hasar oluştu - Son Dakika

İstinat duvarı çöktü, 20 araçta hasar oluştu

13.12.2020 19:56

İstinat duvarı çöktü, 20 araçta hasar oluştu İzmir'in Buca ilçesinde iki siteyi bölen istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle çöktü, 20 araçta hasar meydana geldi.

İstinat duvarı çöktü, 20 araçta hasar oluştu

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde iki siteyi bölen istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle çöktü, 20 araçta hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi 686 sokakta meydana geldi. Gümüş Sitesi ve Altaylılar Sitesi'ni bölen istinat duvarı, yoğun yağış sebebiyle çöktü. Büyük bir ses duyan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkarken, hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi ile alt ve üst tarafta bulunan 20 araçta hasar meydana geldi. Ekipler, çekicilerle araçları çekti.

"Yine bir deprem mi acaba diye herkes panik oldu"

Otomobili ve motosikleti istinat duvarının altında kalan vatandaşlardan Hakan Yalçın o anları ve yaşadığı korkuyu anlattı. Yalçın, "Yoğun yağıştan dolayı buradaki istinaat duvar 16 aracın üstüne düştü. Doğal afet olarak geçmesini istiyoruz. Bir çok vatandaş şu an mağdur durumda. Sonuçları biz de merakla bekliyoruz. Çok şükür hepimiz evdeydik, istinat duvarının yakınında kimse yoktu. Sesi duyan komşularımız olmuş. Gördüğünüz gibi araçlar bu şekilde. Burada benim de aracım var, motosikletim var. Malesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yine bir deprem mi acaba diye herkes panik oldu. Sesi duyan herkes aşağı indi" diye konuştu.

"Bir gürültü duyduk ve hepimiz aşağı indik"

Olaya şahit olan vatandaşlardan Ahmet Çağlayan ise, "Evimizde oturuyorduk, bi ses duyduk ve hepimiz aşağı indik. 10'dan fazla araç zarar gördü. Karşı tarafın istinat duvarı çökmüş, dolma toprakmış zaten. Yağmur yağınca araçların üstüne düşmüş istinat duvarı" açıklamasında bulundu.

İstinat duvarı çöktü, 20 araçta hasar oluştu
İstinat duvarı çöktü, 20 araçta hasar oluştu
İstinat duvarı çöktü, 20 araçta hasar oluştu
İstinat duvarı çöktü, 20 araçta hasar oluştu

İzmir, Gümüş, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstinat duvarı çöktü, 20 araçta hasar oluştu - Son Dakika


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