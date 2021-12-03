İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 4 OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ - Son Dakika

KAYSERİ'de çevre düzenlemesi sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu devrilen iş makinesinin operatörü hafif yaralandı. Duvarın üzerine devrildiği park halindeki 4 otomobilde ise hasar oluştu.

Talas ilçesi Anayurt Mahallesi Numune Sokak'ta iş makinesiyle yapılan çevre düzenlemesi sırasında istinat duvarı çöktü. İş makinesi kayan toprakla birlikte sitenin bahçesine yuvarlandı. Çöken istinat duvarı, park halindeki 38 US 267, 33 DSY 55, 50 SG 272 ve 34 CBN 437 plakalı otomobillerde hasara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan iş makinesi operatörüne ayakta müdahale etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.