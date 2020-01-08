İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı - Son Dakika

İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı

6 saat önce

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde etkili olan yağmur sonrasında bir sitenin istinat duvarı çöktü.

İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı, System.String[]

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde etkili olan yağmur sonrasında bir sitenin istinat duvarı çöktü. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı 24 daire, güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Dün akşam saatlerinde, Serdivan Kemalpaşa Mahallesi'nde 24 daire 2 bloktan oluşan sitenin çevresindeki istinat duvarının bir kısmı, binalara doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri incelemede bulundu. Yapılan incelemede duvarın altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından güvenlik amacıyla öğrencilerin yaşadığı 24 daire boşaltıldı. Öğrenciler yurtlara yerleştirilirken, yapılacak incelemelerin ardından binaların kullanıma açılacağı öğrenildi.


Kemalpaşa Mahallesi, Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

GSS prim borcu olanlara sağlık hizmeti sürecek
Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı

Son Dakika Haberleri
17:43 Öğrenciler için yayladan kamyonla kar taşıdılar - Son Dakika
17:43 Tekirdağ-şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
17:42 Çavuşoğlu ve Lavrov'dan basın toplantısı (1) - Son Dakika
17:42 AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı - Son Dakika
17:42 Dünya çevresindeki gizemli uğultunun sırrı çözüldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:45:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]