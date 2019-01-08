İstinat Duvarı Çöktü, Hastalar Tahliye Ediliyor
28 dakika önce
İstinat duvarı çöktü, hastalar tahliye ediliyorİSTANBUL - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü.
İstinat duvarı çöktü, hastalar tahliye ediliyor
İSTANBUL - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü. Ekipler göçüğün altında kimsenin olmadığını belirlerken hastalar tedbir olarak hastaneden tahliye edilmeye başlandı.
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken duvarın altında birilerin olmasına karşın incelemelerde bulunurken ilk bulgulara göre göçüğün altında kimsenin olmadığı belirlendi. Hastalar, tedbir olarak hastaneden tahliye edilmeye başlandı. Ekipler alanda incelemelerini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:52 Kaynak: İHA
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