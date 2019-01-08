Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Çöktü, Hastalar Tahliye Ediliyor

İstinat Duvarı Çöktü, Hastalar Tahliye Ediliyor

28 dakika önce

İstinat duvarı çöktü, hastalar tahliye ediliyorİSTANBUL - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü.

İstinat duvarı çöktü, hastalar tahliye ediliyor

İSTANBUL - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü. Ekipler göçüğün altında kimsenin olmadığını belirlerken hastalar tedbir olarak hastaneden tahliye edilmeye başlandı.
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken duvarın altında birilerin olmasına karşın incelemelerde bulunurken ilk bulgulara göre göçüğün altında kimsenin olmadığı belirlendi. Hastalar, tedbir olarak hastaneden tahliye edilmeye başlandı. Ekipler alanda incelemelerini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:52 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı

KKTC'de İş Adamları Arasında Kavga Çıktı: 1 Ağır Yaralı Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:20:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Çöktü, Hastalar Tahliye Ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]