İstinat Duvarı Çöktü, Hastane Boşaltıldı
1 saat önce
İstanbul Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşayan istinat duvarı çöktü.
İstanbul
Eyüpsultan Devlet Hastanesi
'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşayan istinat duvarı çöktü. Hastane tedbir amacıyla boşaltıldı. Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan yağışların etkisiyle yumuşadığı belirtilen istinat duvarı çöktü. Ekipler çöken duvarın altında birilerin olmasına karşın incelemelerde bulunurken ilk bulgulara göre göçüğün altında kimse olmadığı belirlendi. Hastalar tedbir olarak hastaneden tahliye edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:46 Kaynak: İHA
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