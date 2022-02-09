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İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü - Son Dakika

İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü

09.02.2022 10:05

İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün gece saatlerinde su borusunun patlaması sonucu istinat duvarı çöktü.

İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün gece saatlerinde su borusunun patlaması sonucu istinat duvarı çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken istinat duvarı inşaat halindeki binanın zarar görmesine neden oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Karşıyaka mahallesi 818 Sokak'ta dün gece saatlerinde yaşanan olayda, yapımı devam eden 6 katlı bir binanın istinat duvarının arkasından geçen su borusu patladı. Su borusunun patlaması ile metrelerce yükseklikteki istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Çökmenin etkisiyle inşaat halindeki binanın cephesinde maddi zarar meydana gelirken, büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Sesi duyan çevredeki bina sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü

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Ortahisar, Trabzon, İnşaat, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstinat duvarı çöktü, inşaat halindeki bina zarar gördü - Son Dakika


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