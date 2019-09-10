Son Dakika Haberleri: İstinat duvarı çöktü, otomobil altında kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstinat duvarı çöktü, otomobil altında kaldı

1 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

İstinat duvarı çöktü, otomobil altında kaldı, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Göçük altında bir otomobil kaldı.


Edinilen bilgiye göre, saat 18.00'da Ayrancılar Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan bir apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Yıkılan duvarın altında bir araç kalırken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Ayrancılar Karakol ekipleri, ambulans, İZSU ekipleri ve GEDİZ Elektrik ekipleri geldi. Yapılan inceleme sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı, maddi hasar meydana geldiği belirlendi. Bölgede güvenlik önlemi alındı. - İZMİR

Ayrancılar, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:32 Kaynak: İHA
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