İSTİNAT DUVARI, ELEKTRİK DİREĞİYLE BİRLİKTE ÇÖKTÜ - Son Dakika
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İSTİNAT DUVARI, ELEKTRİK DİREĞİYLE BİRLİKTE ÇÖKTÜ

03.05.2022 18:01

İZMİT'te bir istinat duvarı, üzerindeki yolda bulunan elektrik direğiyle birlikte çöktü.

İZMİT'te bir istinat duvarı, üzerindeki yolda bulunan elektrik direğiyle birlikte çöktü. Direğe bağlı olan tellerin kopmasıyla mahalledeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşandı.

Olay öğleden sonra İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Dicle Sokak'ta meydana geldi. Kot farkı nedeniyle sokağın yaklaşık 15 metre altında yapılacak bina için inşa edilen istinat duvarı, yoğun yağışın sebep olduğu toprak kayması sonucu çöktü. İstinat duvarıyla birlikte, sokaktaki bir elektrik direği de kayarak yamaçta asılı kaldı. Direğe bağlı olan tellerin kopmasıyla bölgedeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşandı. Mahallelinin ihbarıyla bölgede kontrol yapan itfaiye ekipleri, herhangi bir tehlike bulunmadığını belirledi. Elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler, mahalleye elektrik vermek için çalışma başlattı, sokak ulaşıma kapatıldı.

İSTİNAT DUVARI, ELEKTRİK DİREĞİYLE BİRLİKTE ÇÖKTÜ
İSTİNAT DUVARI, ELEKTRİK DİREĞİYLE BİRLİKTE ÇÖKTÜ
İSTİNAT DUVARI, ELEKTRİK DİREĞİYLE BİRLİKTE ÇÖKTÜ
İSTİNAT DUVARI, ELEKTRİK DİREĞİYLE BİRLİKTE ÇÖKTÜ
İSTİNAT DUVARI, ELEKTRİK DİREĞİYLE BİRLİKTE ÇÖKTÜ
İSTİNAT DUVARI, ELEKTRİK DİREĞİYLE BİRLİKTE ÇÖKTÜ
İSTİNAT DUVARI, ELEKTRİK DİREĞİYLE BİRLİKTE ÇÖKTÜ
İSTİNAT DUVARI, ELEKTRİK DİREĞİYLE BİRLİKTE ÇÖKTÜ
İSTİNAT DUVARI, ELEKTRİK DİREĞİYLE BİRLİKTE ÇÖKTÜ
İSTİNAT DUVARI, ELEKTRİK DİREĞİYLE BİRLİKTE ÇÖKTÜ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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