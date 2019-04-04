Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Evin Üzerine Çöktü

İstinat Duvarı Evin Üzerine Çöktü

1 saat önce

Elazığ'da aşırı yağışlara dayanamayan istinat duvarı bir evin üzerine çöktü.

İstinat Duvarı Evin Üzerine Çöktü, System.String[]
Elazığ'da aşırı yağışlara dayanamayan istinat duvarı bir evin üzerine çöktü. Çökme nedeniyle ev zarar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, merkeze bağlı Karşıya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Düzgün Doğan'a ait (57) tek katlı müstakil evin arkasında bulunan istinat duvarı aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvar, evin çatısına ve duvarına zarar verdi. O sırada evde bulunmayan aile, komşuların haber vermesiyle çökme olayından haberi oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Elazığ Belediyesi ekipleri, kepçe ile evin çatısında buluna taşları ve toprağı kaldırmak için çalışma başlattı. Evin hasar görmesi nedeniyle aile ise geceyi komşularında geçirmek zorunda kaldı. Evini 1986 yılında yaptığını belirten Düzgün Doğan, "Burası istinat duvarıydı. Arkası dolguydu. Yağmurdan dolayı suyu emen duvar aşağı kaydı. Biz o sırada evde değildik. Bana sadece maddi zararı oldu. Çok şükür herhangi birine bir şey olmadı. Bize yardımcı olsunlar. 57 yaşındayım bundan sonra bu evi yapamıyorum. Burada kendimizi idare ediyorduk. Barınma ihtiyacımızı gideriyorduk" dedi. Şu anda evine yağmur girdiğini aktaran Doğan, "Eşyalarım su gibi oldu. Hepsi dünden beri döküldü zarar gördü. Evimin 3 odası zarar görmüş durumda. Yatak odası, oturma odası, mutfak bu odalar zarar görmüş, çatı aşağı kaymış. Şuanda evimizde oturamıyoruz. Gece komşularda ve akrabalarımızda kaldık" diye konuştu. Belediye ekiplerinin gelerek gereken önlemi aldığını da aktaran Doğan, "Evin üzerindeki taşı aldılar. Küçük iş makinesinin ucu buraya yetişmediği için diğer gün daha büyük bir iş makinesi ile geleceklerini söylediler" şeklinde konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:41 Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tüfeğiyle Dükkan Basan Saldırgana, Sokak Ortasında Öldüresiye Dayak Kamerada! Arda Turan'dan Prim Krizi Açıklaması: Çok Ağrıma Gitti TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak Mart Ayında Kiralara En Fazla Yüzde 18,70 Zam Yapılabilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 12:20:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Evin Üzerine Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]