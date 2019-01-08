Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Hastanenin Bahçesine Yıkıldı

İstinat Duvarı Hastanenin Bahçesine Yıkıldı

1 saat önce

İstinat duvarı, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesine yıkıldı.

İstinat duvarı, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesine yıkıldı.

Alınan bilgilere göre, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka kısmındaki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle hastanenin arka bahçesine doğru yıkıldı.

Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, çökmenin etkisiyle 2 aracın zarar gördüğü belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:56 Kaynak: AA

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