İstinat Duvarı Hastanenin Bahçesine Yıkıldı

İstinat duvarı, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesine yıkıldı.

İstinat duvarı, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesine yıkıldı.



Alınan bilgilere göre, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka kısmındaki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle hastanenin arka bahçesine doğru yıkıldı.



Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, çökmenin etkisiyle 2 aracın zarar gördüğü belirtildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

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