İstinat duvarı örülen yolda tarlalarına gitmek için çare arıyorlar - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı devam eden çevre yolu çalışmalarında ilçe dışında tarlaları olan çiftçiler, örülen istinat duvarı nedeniyle tarlalarına gidebilmek için yetkililerden yardım istiyor.



Yaşanan mağduriyetin kendilerini oldukça zora soktuğunu belirten üretici Mehmet Ali Kısa, "İlçemiz Kuşlukkayası mevkiine yapılan çevre yolunda yol inşasını alan firma, ördüğü duvarlarla tarlalarımızla olan irtibatımızı kesti. Emet makıfça mevkii ve ovacık mevkiinde bir çok üreticimizin tarlaları var. Bu üreticlerimiz taralarına nasıl gidip gelebilecek. Bizler büyüklerimizden ve yetkililerimizden yardım istiyoruz. Bu yola alt geçitmi yapılacak, üst geçitmi yapılacak karar verilmeli. üreticiler olarak mağdur duruma düşüyoruz. Bizim yolumuzu açsınlar. Bizler çevre yolu yapılmasına karşı değiliz, memnunuz da, ama bir mevkiye yapılacak köprüyle bu sorunumuzu çözebilirler ve çiftçilerimizin mağduriyetini giderebilirler" dedi.



İlçede üreticilik yapan Hüsamettin İhvan, yaptığı açıklamada, "Yol yapılmasından gayet memnunuz ancak bu yol yapımı bizleri başka sorunlarla karşı karşıya bıraktı.Traktörüm tarlada kaldı, getiremiyorum. Hayvanlarım karşıda, yem götüremiyorum. Yetkililerimizden bu sorunumuzu acilen çözmelerini talep ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA