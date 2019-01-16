Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Çöktü

İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Çöktü

33 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istinat duvarı park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü.

İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Çöktü, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istinat duvarı park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü.

Olay Acıpayam ilçe merkezi Bademkent Sitesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Bölgede etkili olan aşırı yağışa dayanamayan duvar, 23 NNC 06 plakalı otomobilin üzerine çöktü. Çökme sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı. Emniyet ekipleri duvar ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

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