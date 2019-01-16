İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Çöktü
33 dakika önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istinat duvarı park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde istinat duvarı park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü.
Olay Acıpayam ilçe merkezi Bademkent Sitesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Bölgede etkili olan aşırı yağışa dayanamayan duvar, 23 NNC 06 plakalı otomobilin üzerine çöktü. Çökme sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı. Emniyet ekipleri duvar ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:18 Kaynak: İHA
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