İstinat duvarı otoparkın üzerine çöktü, bir otomobil hasar gördü - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yol kenarındaki istinat duvarı, otoparkın üzerine çöktü, bir otomobil hasar gördü.

Bodrum'da bu sabah etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Suyla dolan Bodrum- Turgutreis kara yolunda sürücüler zor anlar yaşarken, Yalıkavak Mahallesi'ndeki 20 iş yerini su bastı. Konacık Mahallesi Yeni Hastane kavşağında yol kenarındaki istinat duvarı otoparkın üzerine çöktü. Bir otomobilde hasar oluştu.