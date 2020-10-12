İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

- İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Ölen işçilerin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir inşaatın istinat duvarının yapımı sırasında oluşan göçük sonucu 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Olayda bir işçide yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesindeki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanı istinat duvarı çalışması esnasında gerçekleşen toprak kayması neticesinde inşaat alanında çalışmakta olan işçilerde 2'si tanesi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans-itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri ve çevreden gelen vatandaşların yardımıyla göçüğün altında kalan Cengiz Yıldırım ve Alaadin Zevkli adlı işçinin cansız bedenleri toprak altından çıkarıldı. 1 işçi ise hafif şekilde yaralandı.

Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi için Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri savcılık incelemesi için koruma altına alındı.

Göçük sonrası Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan'da inşaat alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Kaymakam Okatan, inşaat alanın üst kısmındaki binalarda tahliye işlemlerinin yapılacağını söyledi.